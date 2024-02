Les absences de courte durée au travail ont diminué en 2023, selon SD Worx

"La baisse des absences de courte durée est due au fait qu'un peu moins de personnes ont été absentes au travail l'année dernière", a commenté le spécialiste chez SD Worx, François Lombard. "En moyenne, les Belges n'ont pas été plus souvent malades."

Près d'un Belge sur trois (31%) n'a pas manqué un seul jour pour maladie de courte ou moyenne durée en 2023, ce qui constitue une amélioration par rapport à 2022 (29%), ressort-il d'une analyse menée par le prestataire RH auprès de plus de 800.000 travailleurs.

L'absentéisme de moyenne durée, compris entre 1 mois et 1 an, a quant à lui augmenté en nombre de jours, mais "il n'y a pas eu plus de travailleurs absents à moyen terme".

SD Worx a en outre pointé divers secteurs dans lesquels l'absentéisme de courte et moyenne durée est plus élevé. "On retrouve les soins de santé (notamment les soins à domicile), ainsi que les secteurs où la présence sur le lieu de travail est obligatoire", est-il précisé dans le communiqué. "Le télétravail, par exemple, a un impact positif sur l'absentéisme."

Enfin, l'absentéisme de plus d'un an est resté stable. S'il s'élevait à 3,61% en 2022, il n'atteint que 3,63% en 2023. "La stagnation apparente de l'absentéisme de longue durée pourrait être une illusion", a toutefois signalé l'expert en gestion de l'absentéisme chez Mensura, Bart Teuwen. "L'augmentation de l'absentéisme de moyenne durée peut renforcer à court terme celui de longue durée."