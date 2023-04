Les agriculteurs belges ont semé plus de céréales de printemps et de maïs en 2022

En réponse à la guerre en Ukraine et à la hausse des prix qu'elle a entraînée, les surfaces agricoles consacrées en Belgique aux céréales (froment et orge) de printemps et au maïs grain ont augmenté de 36,0% ou 19.251 ha en 2022, annonce mardi Statbel, l'office belge de statistique.

En vue de l'entrée en vigueur de la nouvelle Politique agricole commune (Pac) en janvier 2023, l'Europe a lancé en 2022 des régimes transitoires, appelés "éco-régimes". L'une de ces mesures concerne l'ensemencement de cultures favorables à l'environnement, au climat et à la biodiversité. Ces mesures expliquent, selon Statbel, les glissements importants constatés en Belgique entre les rubriques "autres céréales" (-85,2%, soit -4.330 ha), "autres légumineuses à récolte sèche" (+89,6%, soit +4.432 ha) et "mélanges de légumineuses" (-94,3%, soit 969 ha).

La Wallonie a connu une augmentation des terres en jachères (+24%) et une plus forte augmentation encore des autres cultures d'oléagineux (+84,1%), en raison de plus vastes superficies consacrées aux graines de tournesol et aux fèves de soja.

S'agissant des cultures horticoles, la superficie consacrée à la culture maraîchère de plein air a diminué de 4,5% en 2022. La baisse concerne presque tous les légumes.

Statbel observe à nouveau un glissement des fraises de plein air (-10,2%) vers les fraises sous serres (+9,5%). La superficie totale des fraises est toutefois restée stable par rapport à 2021 (-0,6%).