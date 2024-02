Les agriculteurs bio dénoncent aussi leurs faibles rémunérations

Les agricultrices et agriculteurs bio sont également concernés par les problèmes de rémunérations insuffisantes, affirme jeudi le président de l'Union nationale des agrobiologistes belges (Unab), Dominique Jacques.

Le patron de l'Unab illustre par exemple la disparition progressive du marché pour le colza bio, et pointe le fait que les agriculteurs bio sont contraints de vendre certains produits aux mêmes prix que les denrées conventionnelles aux enseignes, qui les revendent ensuite plus chers.

L'Unab plaide par ailleurs pour une simplification administrative. "On commence à peine à comprendre les règles que de nouvelles arrivent et changent la donne", soulève M. Jacques. Ce dernier souhaite plus de stabilité à long terme concernant la politique agricole commune (PAC). En ce qui concerne le niveau wallon, il regrette que les arrêtés ministériels soient pris avec beaucoup de retard alors que les agriculteurs ont besoin de temps pour établir leur plan de cultures.