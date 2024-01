Les agriculteurs bloquent plus de 160 routes à travers la Pologne

Les agriculteurs polonais ont annoncé mercredi avoir bloqué plus de 160 routes à travers le pays, pour dénoncer les importations "incontrôlées" de produits agro-alimentaires ukrainiens et demander une révision de la Politique agricole commune.

"Nous sommes opposés aux importations incontrôlées de produits agroalimentaires d'Ukraine et demandons une révision de la Politique agricole commune", a indiqué M. Wawrzyniak.

"Il y a plus de 160 blocages de routes et d'axes de circulation à travers toute la Pologne", a déclaré à l'AFP Adrian Wawrzyniak, porte-parole du syndicat Solidarité des Agriculteurs individuels (Solidarnosc RI) qui coordonne ce mouvement de protestation.

"L'ouverture excessive de l'Union européenne et l'afflux de marchandises en provenance de l'extérieur de l'Union, y compris de l'Ukraine, ont provoqué des perturbations importantes sur le marché polonais, a indiqué le ministre polonais de l'Agriculture, Czeslaw Siekierski, qui doit rencontrer les agriculteurs à son retour de Bruxelles, dans l'après-midi.

Près de 100 tracteurs ont afflué mercredi à Ryki, dans le sud-est de la Pologne, avant de se diriger lentement en direction de la ville de Deblin distante d'une douzaine de kilomètres et provoquant d'importants embouteillages, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Selon lui, "il s'agit de la conséquence de ce que l'UE nous offre sous la forme du Pacte vert", un ensemble de mesures visant à engager l'UE sur la voie de la transition écologique.

Bruxelles réunira jeudi organisations agricoles, secteur agroalimentaire, ONG et experts pour tenter de calmer le jeu et convaincre de l'intérêt de réconcilier transition écologique et agriculture.