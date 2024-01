Les agriculteurs en colère prennent position sur la E40 à Bertem

Les agriculteurs en colère se sont, comme annoncé, installés sur la E40 (direction Bruxelles) à Bertem (Brabant flamand) vers 17h45. Ils seraient entre 100 et 150 mais d'autres pourraient les rejoindre.

Ils viennent de différents endroits du Brabant flamand. Des points de rassemblement avaient été placés à Huldenberg, Kampenhout et Bierbeek.

Sur leurs véhicules, de nombreux agriculteurs ont accroché des slogans pour renforcer leurs revendications. Jo Vanacker, un jeune agriculteur de 24 ans originaire de Huldenberg proteste parce qu'il trouve que les "trop nombreuses règles et normes de la politique européenne et flamande ne sont plus praticables". "Nous sommes trop limités dans nos activités", estime-t-il. "Cela n'offre aucune perspective d'avenir aux jeunes agriculteurs".