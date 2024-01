Les agriculteurs français manifestent à Bruxelles pour dénoncer les politiques européennes

Dès 11h30, plus d'une centaine d'agriculteurs de la Coordination Rurale (CR) se sont rassemblés place du Luxembourg, soutenus et accompagnés par certains de leurs homologues néerlandais (du BoerBurgerBeweging) et italiens (du syndicat Cgil-Flai). Trois tracteurs, dont l'un faisait pendre une vache en plastique aux couleurs du drapeau de l'Union européenne, étaient également au rendez-vous.

La CR dénonce ainsi "les hausses d'impôts, l'augmentation des coûts du carburant et de l'alimentation animale, ainsi que l'application trop zélée des directives européennes". Confronté à des contraintes toujours plus importantes impliquées par les réglementations européennes, et à des revenus de plus en plus bas, "le monde agricole est à bout", martèle-t-on.

Selon la présidente de la CR, Véronique Le Floc'h, les dirigeants européens doivent repenser "l'impact de ces politiques sur les moyens de subsistance des agriculteurs et la sécurité alimentaire nationale".

En parallèle de ces normes environnementales européennes jugées toujours plus exigeantes, la présidente du syndicat agricole français déplore l'importation à bas prix de produits étrangers par les nations européennes, alors que ces biens ne sont pas soumis aux mêmes normes environnementales.