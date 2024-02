Les agriculteurs italiens font défiler des tracteurs le long du Colisée

Ces véhicules - dont un vert, un blanc, et un rouge, comme les couleurs du drapeau italien - font partie d'un rassemblement de plus de 300 tracteurs réunis depuis plusieurs jours aux portes de Rome, où ils attendaient une autorisation pour accéder au centre.

Comme eux, éleveurs et cultivateurs italiens s'opposent à certaines règles de l'UE et à la concurrence jugée déloyale avec d'autres pays comme le Canada et l'Ukraine. Ils demandent aussi la suppression des taxes sur le carburant agricole et de meilleures rémunérations.

Principale bénéficiaire du plan de relance européen après la pandémie de Covid-19, l'Italie a récemment obtenu une hausse des aides destinées à son agriculture, passant de cinq à huit milliards d'euros.

Selon le quotidien Il Corriere della sera, premier tirage en Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni envisage aussi de dépenser 200 millions d'euros pour supprimer ou baisser des impôts spécifiques aux agriculteurs, en particulier aux moins de 40 ans.