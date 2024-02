Les agriculteurs ont libéré l'E429 à hauteur de Hal, des centres de distribution bloqués

Selon le dernier point de la police fédérale, vers 7h45, le ring de Bruxelles (R0) est toujours inaccessible à Haut-Ittre, Nivelles et Hal, avec des déviations prévues via le ring extérieur et l'A54. L'autoroute E19 est également fermée à hauteur de Houdeng-Goegnies, les automobilistes étant déviés via l'E42 vers Liège ou l'A54 vers Nivelles.

Une seule bande de circulation est disponible sur l'A501 à Familleureux et un barrage filtrant a été installé au carrefour de la N89 et de la N83 à Beaubru (Bouillon).