Les agriculteurs ont majoritairement quitté Namur

Le monde de l'agriculture avait répondu présent en masse pour marquer son soutien aux responsables des syndicats et organisations agricoles qui rencontraient mardi les ministres wallons de l'Environnement et de l'Agriculture, Céline Tellier (Ecolo) et Willy Borsus (MR). Sur le coup de 14h00, ce sont près de 500 tracteurs qui entouraient les cabinets ministériels, selon les organisateurs. Etaient notamment représentés la Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA) et la Fédération Unie de Groupements d'Eleveurs et d'Agriculteurs (Fugea). La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) et l'Union nationale des Agrobiologistes belges (UNAB) ont également été reçus par les ministres.

Les rencontres se sont clôturées vers 16h00. Les manifestants ont ensuite commencé à prendre la route du retour. Vers 17h00, seules quelques dizaines de tracteurs étaient encore dans la capitale. Le centre-ville reste difficilement accessible mais la circulation devrait reprendre son cours normal rapidement.