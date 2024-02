Les agriculteurs "prêts à repartir à l'action" sans avancées concrètes, prévient le patron de la FNSEA

"L'intérêt de cette rencontre avec le Premier ministre, c'est de pouvoir faire le point, de travailler à des mesures très concrètes, puisqu'on est à mi-chemin, après l'annonce de mesures d'urgence et (avant) le Salon de l'agriculture qui aura lieu dans onze jours", a affirmé le céréalier.

"On veut voir ce qui change dans nos fermes (...) Quand le gouvernement nous dit on va travailler sur un grand plan élevage d'ici le salon et qu'à 15 jours, on n'a pas de nouvelles... Si d'ici 10 jours il ne devait pas y avoir ce travail de fond, ce changement de logiciel, on serait prêts à repartir à l'action", a-t-il insisté.

Evoquant les annonces nombreuses du gouvernement, qui a déjà mis sur la table plus de 400 millions d'euros de mesures d'urgence, Arnaud Rousseau a indiqué: "On voit bien que tout le monde est au travail" et "si on n'avait pas mis cette pression, on n'en serait pas là".