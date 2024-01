Les agriculteurs resserrent l'étau sur Paris, les tractations se poursuivent

Les agriculteurs se rapprochent mercredi de Paris et du marché de gros de Rungis, malgré les tentatives de l'exécutif pour dissiper le malaise paysan et convaincre les manifestants de cesser leur mobilisation.

Un convoi de 200 à 300 tracteurs parti du Sud Ouest vers Rungis a fait étape entre Vierzon et Orléans, dans le Loir-et-Cher, pour passer la nuit de mardi à mercredi. Plus tôt, dans les villages traversés, beaucoup d'habitants étaient sortis pour les saluer et applaudir leur passage, en brandissant parfois des drapeaux français, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le président de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne, Serge Bousquet-Cassagne, a rejoint ce convoi qui prévoit d'investir le marché de Rungis, poumon alimentaire de l'Ile-de-France. "Je suis très fier de vous! Vous allez mener ce combat parce que si on ne mène pas ce combat, on est morts", a-t-il lancé aux manifestants. "Demain, il va falloir être sérieux et disciplinés", a-t-il insisté en haranguant ses troupes.

Après avoir été bloqué à plusieurs reprises par les forces de l'ordre, le convoi reste surveillé de près par les gendarmes.