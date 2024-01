Les agriculteurs se dirigent vers le ring de Bruxelles avec à la clé de nombreux embarras

"La manifestation s'étend et provoque désormais des perturbations sur l'A12 entre Londerzeel et Meise", précise le centre. Les images montrent des dizaines de tracteurs circulant sur l'autoroute. La chaussée est également bloquée sur le ring extérieur près de Wemmel et un convoi a quitté Ternat en direction de ce même ring. Il y a également des perturbations sur le ring intérieur à hauteur de Zellik.

Plus tôt dans la journée de lundi, des perturbations ont par ailleurs affecté le R4 à Gand et la E19 à Hal, de même que plusieurs grands axes au sud du pays, près de Namur et d'Arlon principalement. Des actions spontanées sont encore attendues dans les prochains jours.