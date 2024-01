Les agriculteurs wallons mèneront des actions la semaine prochaine

Revenus en berne, législations trop complexes, surcharge administrative... les griefs des agriculteurs sont nombreux. La Fédération wallonne de l'agriculture annonce une semaine d'actions, indiquent L'Echo et Le Soir dans leur édition de mercredi.

La FWA, la Fédération wallonne de l'agriculture, annonce aux deux quotidiens une semaine d'actions dès le lundi 29 janvier. "Il n'est pas question de blocages, mais plutôt de barrages filtrants. Chaque jour de la semaine prochaine, des actions auront lieu dans une province wallonne différente." Marianne Streel, présidente du syndicat agricole, estime que le dispositif devrait permettre "d'embarquer les citoyens à bord, de leur expliquer que l'enjeu les concerne également".

La Fugea (Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs) et la FJA (Fédération des jeunes agriculteurs) ont déjà été contactées par la FWA, mais n'ont pas encore réagi officiellement. Plus tôt dans la journée de mardi, la Fugea confirmait cependant à L'Echo qu'elle comptait bien "se mobiliser prochainement".