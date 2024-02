Les aide-ménagères se réuniront mercredi pour le maintien de leur prime de fin d'année

Fin décembre, deux des trois fédérations d'employeurs du secteur des titres-services, Federgon et Vlaams Platform DCO ASBL, ont unilatéralement dénoncé les CCT relatives à la prime de fin d'année et à l'allocation de chômage. Elles considèrent que la situation n'est plus viable financièrement et qu'elles étaient contraintes de dénoncer ces deux CCT pro forma afin de garantir la stabilité financière du secteur.

Elles ont également exprimé la volonté de négocier de nouvelles conventions collectives sectorielles avec les syndicats.