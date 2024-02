Les aides ménagères se mobilisent pour garder leur prime de fin d'année

Avec les syndicats en front commun, les travailleuses domestiques ont appelé deux des trois fédérations d'employeurs, Federgon et Vlaams Platform DCO ASBL, à signer deux CCT relatives à leur prime de fin d'année et à l'allocation au chômage. Les syndicats considèrent que la situation n'est plus viable financièrement.

"Aujourd'hui, c'est le lancement d'une campagne", s'est exprimé le secrétaire fédéral de la FGTB Titres-services, Sébastien Dupanloup. "Les aides ménagères ont symboliquement signé une convention relative à leur prime de fin d'année et vont la déposer chez Federgon. C'est la seule convention que nous pouvons signer pour reprendre le dialogue social."