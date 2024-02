Les annonces de la FED sur les taux ont refroidi les marchés

D'Ieteren (182,30) avait ramené sa perte à 2,88% alors que Solvay (24,59) reculait de 3,34%, UCB (86,60) et Galapagos (34,50) de 0,80 et 1,06%.

Aedifica (58,15) emmenait les baisses avec une chute de 4,04% en compagnie de Cofinimmo (65,15) et WDP (26,38) qui abandonnaient 3,48 et 3,30%.

Syensqo (82,97) ne gagnait plus que 0,58% en compagnie de arGEN-X (350,90) et Aperam (28,84) qui remontaient de 0,60 et 0,77%.

KBC (59,20) et Ageas (39,27) valaient 2,12 et 1,36% de moins que la veille, AB InBev (57,43) cédant 0,14% tandis que Melexis (78,55) et Elia (110,70) perdaient 1,94 et 0,98%.

Sofina (218,20) et Umicore (20,98) étaient négatives de 1,98 et 0,90% tandis que Proximus (8,71) reperdait 0,98%.