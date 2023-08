Les auteurs d'un jet de produit chimique dans le métro bruxellois étaient des pickpockets

Les faits se sont déroulés vers 19h00 à la station Delacroix, sur la ligne 6. Un homme quittant le métro a jeté une bouteille remplie de liquide dans la rame. Rapidement, plusieurs passagers ont développé des problèmes oculaires et des difficultés à respirer. Tous les passagers sont descendus à l'arrêt Gare de l'Ouest et les services d'urgence ont été prévenus. Les pompiers de Bruxelles sont arrivés sur les lieux et ont transféré deux personnes à l'hôpital.

Le parquet de Bruxelles a été informé des faits et a ordonné les premiers actes d'enquête, dont l'analyse des images des caméras de sécurité.