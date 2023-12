Les Belges francophones toujours friands de viande mais locale

Les Belges francophones restent amateurs de viande et surtout d'origine locale, ressort-il d'une étude menée à la demande de l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (Apaq-W) et publiée mardi.

Sur les 1.000 Belges francophones interrogés, 97% ont déclaré avoir consommé des produits viandeux dans les trois mois précédant le sondage. Le bœuf et la volaille sont les plus populaires, ayant été consommés par 88% des répondants. Viennent ensuite la charcuterie (80%), le porc (71%) et l'agneau (47%).

Les trois quarts des francophones mangeant de la viande veulent stabiliser leur consommation mais davantage de sondés (18%) souhaitent la réduire plutôt que l'augmenter (9%). "Nous ne tendrions donc pas vers une diminution du nombre de consommateurs, mais plutôt vers une diminution des quantités consommées", relève l'Apaq-W.