Les Belgian Building Awards 2023 présentés à Batibouw

Atelier Vens Vanbelle, B+ architects, XDGA, GAFPA, Architecture Workroom Brussels et Houthandel Paulussen ont été désignés lauréats des Belgian Building Awards 2023, mardi, à l'occasion du salon Batibouw. Les prix, organisés en collaboration avec le bureau Palindroom, récompensent les "réalisations exceptionnelles" des architectes et des exposants.

Le prix "Sustainability" a été attribué au cabinet B+ architects pour le projet Londot 3 à Genk qui se distingue par son approche intégrale de la durabilité et son impact écologique faible.

Le "3-2-1 Façade award" - qui récompense les maisons communicantes (une à trois façades) qui atteignent "une qualité de vie maximale en accordant une grande attention à la lumière du jour et à l'intimité" -, a été décerné à l'Atelier Vens Vanbelle pour la Résidence Brecht & Nele à Gand.

Le cabinet XDGA a, lui, reçu le prix de la catégorie "Mixed Use" pour le quartier Melopee à Gand, qui a réussi à combiner plusieurs fonctions au sein d'un même projet et à répondre ainsi à la demande d'une utilisation plus efficace de l'espace disponible.

Le "Pioneer Award", qui récompense un architecte, une personne extérieure ou une organisation "qui a fait preuve d'audace, d'esprit pionnier et d'émulation pour un idéal qui profitera aux architectes et/ou à la qualité architecturale, voire à l'ensemble de notre société", a quant à lui été décerné à Architecture Workroom Brussels.

Le lauréat du "Product Innovation award" - prix réservé aux exposants de Batibouw pour un produit innovant et durable - est le négociant en bois Houthandel Paulussen pour son bardage Forestlines.