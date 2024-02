Les bénéfices annuels d'Unilever en baisse de 15% en 2023

Le bénéfice net part du groupe a reculé de 15% à 6,5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires ressort à 59,6 milliards d'euros (-0,8%), pâtissant d'un effet de taux de change négatif et de cessions, d'après un communiqué. A périmètre constant, les recettes progressent, encore essentiellement à cause de hausses de prix justifiées par l'inflation.

Unilever, connu pour les savons Dove, les déodorants Axe, les soupes Knorr ou les glaces Magnum, avait alors dévoilé un "plan de relance" focalisé sur "une croissance plus rapide, une plus grande productivité et simplicité, et une culture de performance plus forte".

Le groupe est par ailleurs mis en cause sur le front de l'écologie. Au Royaume-Uni, il est visé par une enquête du gendarme britannique de la concurrence, la CMA, qui s'inquiète que le groupe "puisse exagérer à quel point certains produits sont écologiques".

L'ONG Greenpeace le met en cause de son côté pour ses emballages en plastique polluants et a organisé une manifestation avant la publication des résultats annuels en changeant le logo de la marque de savons Dove ("colombe" en anglais) pour montrer à la place un oiseau mort.