Les bénéfices de Barco en hausse grâce à un chiffre d'affaires stable

Barco a enregistré des bénéfices en hausse l'année dernière grâce à des ventes stables, ressort-il des résultats semestriels et annuels de l'entreprise spécialisée dans la technologie de l'image publiés jeudi. Ses actionnaires pourront ainsi compter sur un dividende plus élevé.

"L'année 2023 a été une année difficile sur le plan financier", déclarent les directeurs généraux de Barco An Steegen et Charles Beauduin. "La reprise après la pandémie en Chine a été plus lente que prévu, et les performances des marchés des soins de santé ont été inférieures aux attentes, en raison notamment de stocks plus élevés que la normale."

Pour 2024, l'entreprise s'attend à des ventes similaires à celles de 2023. À partir de 2025, son chiffre d'affaires devrait à nouveau repartir à la hausse.

Barco prévoit par ailleurs de verser un dividende brut de 0,48 euro par action pour 2023, soit une augmentation de 0,04 euro par rapport au dividende de 0,44 euro versé l'année dernière.