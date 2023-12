Les biens immobiliers avec un meilleur PEB se révèlent plus chers sur le marché

Une habitation avec un score PEB A, dont la performance énergétique est excellente, coûte en moyenne près de 14 % plus cher en Wallonie et en Flandre par rapport à un bien avec un score PEB D, ressort-il d'une étude publiée lundi par le site immobilier en ligne Immoweb. En Région bruxelloise, les habitations avec un PEB A étant rares, la comparaison faite entre les biens avec un score énergétique B et avec un score D révèle une différence de 6,6%.

L'analyse d'Immoweb se base sur deux habitations de référence : une maison de 150 m2 et un appartement de 95 m2, dont seul le PEB est différent. Ainsi, par rapport à un appartement dont la référence est un PEB D, le prix du bien en Wallonie sera 13,8% plus élevé s'il obtient un PEB A et sera plus bas de 6,3% s'il est dans la plus mauvaise classe énergétique (G). Cela représente une différence de 44.000 euros entre les deux extrêmes. Pour une maison, cet écart est de plus de 55.000 euros.

En Région bruxelloise, en raison du fait que seuls 0,7% des biens répertoriés sur le portail immobilier ont le meilleur score PEB, la comparaison n'a pu se faire qu'entre les classes B et G par rapport à un PEB D. Les appartements sont en moyenne 6,6% plus chers en cas de PEB B et sont près de 5% moins chers au plus bas de l'échelle énergétique. Un appartement noté B coûtera en moyenne 36.500 euros de plus qu'une passoire énergétique, indique par ailleurs Immoweb.