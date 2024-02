Les blocages des centres logistiques de Colruyt impactent la distribution des marchandises

Les blocages des centres logistiques de la chaîne Colruyt à Ollignies, Ghislenghien et Hal provoquent des perturbations importantes dans la distribution des marchandises vers les magasins, l'accès aux trois sites n'étant plus possible pour l'heure."Les manifestants n'autorisent pas l'entrée ni la sortie des camions des sites et nous n'avons pas d'indications sur la durée de ces actions", a indiqué la chaîne Colruyt dans un communiqué.