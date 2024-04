Les Bourses européennes ouvrent en hausse lundi, les inquiétudes concernant une escalade entre l'Iran et Israël s'estompant, tandis que le marché se tourne vers la publication, plus tard cette semaine, de données macroéconomiques et des résultats d'entreprises.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Francfort avançait de 0,73%, Paris prenait 0,50% et Londres avançait plus nettement de 1,12%.