Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mardi, prolongeant le rebond de lundi après une semaine difficile pour les investisseurs à la suite de doutes sur la politique française.

Paris, la place financière au centre des inquiétudes et qui a le plus baissé la semaine passée, gagnait 0,86%, Francfort 0,58% et Londres 0,51%. Sur le marché obligataire, l'écart entre les taux français et allemands se réduisait un peu après avoir vivement augmenté la semaine dernière.