Les Bourses européennes ont ouvert en nette baisse mercredi, déçues par la croissance annuelle du PIB (Produit intérieur brut) chinois au plus bas depuis trois décennies, hors période de Covid, et refroidies par les commentaires de banquiers centraux sur les baisses des taux qui pourraient être plus tardives qu'espéré.

La Bourse de Paris a ouvert en baisse de 1,14%, Francfort abandonne 1,03% et Londres 1,26%.