Les Bourses européennes ont ouvert en petite hausse jeudi, les marchés d'actions étant soutenus par la baisse des taux obligataires, en l'absence de rendez-vous économique majeur susceptible de perturber les investisseurs.

La Bourse de Paris a ouvert en hausse de 0,26%, Londres de 0,24% et Francfort de 0,23%. Sur le marché obligataire, les taux des emprunts allemands et français à échéance dix ans évoluaient autour de leurs plus bas de l'année.