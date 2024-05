Les Bourses européennes terminent en hausse, records pour Londres

Les Bourses européennes ont de nouveau terminé en hausse mardi, Londres établissant des records en clôture et en séance, encore portées par les perspectives un peu plus claires de baisses de taux directeurs par la Banque centrale américaine.

Londres (+1,22%) après un week-end de trois jours et Amsterdam (+1,00%) ont toutes deux battu des records en séance et en clôture. Paris (+0,99%) et Francfort (+1,40%) ont aussi progressé nettement tandis que les taux d'intérêt des Etats européens ont reculé.