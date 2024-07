ERIC PIERMONT

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse vendredi une semaine marquée par de nombreux résultats d'entreprises qui ont mis à mal certains secteurs comme le luxe ou l'automobile.

Paris a rebondi de 1,22%, avec les performances financières bien accueillies d'Hermès, Londres a gagné 1,21% et Francfort 0,65%. Sur la semaine, Londres et Francfort progressent et Paris ne cède que peu de terrain.