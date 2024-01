Les Bourses occidentales sans direction, la tech corrige à Wall Street

Les marchés boursiers occidentaux ont fini sur une note contrastée, mardi, lors d'une séance de reprise après un week-end férié, marquée par un trou d'air du secteur technologique à Wall Street.

En Europe, Paris (-0,16%), Londres (-0,15%) et Francfort (+0,11%) ont terminé autour de l'équilibre. Milan (+0,57%) et Madrid (+0,79%) ont progressé de façon plus marquée.