Les Centres européens des consommateurs ont pu récupérer 10 millions d'euros en 2022

En 2022, le réseau des Centres Européens des Consommateurs (ECC-Net) a récupéré près de 10 millions d'euros en faveur des consommateurs européens dans le cadre des solutions amiables obtenues auprès de commerçants et d'entreprises.

Les 29 Centres européens des consommateurs, qui composent l'ECC-Net, ont aidé plus de 118.000 consommateurs et consommatrices européennes. Le Centre européen des consommateurs (CEC) en Belgique a traité quant à lui 13.136 cas, soit plus de 10% du nombre total des dossiers du réseau, ressort-il de son rapport annuel.

En Belgique, 61% des plaintes ont été résolues avec succès. Au niveau du réseau européen, le taux de réussite est de 60%.