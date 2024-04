Les chocolatiers belges veulent pousser le secteur vers plus de durabilité

Le secteur chocolatier belge veut montrer l'exemple et devenir le moteur d'un marché plus durable et équitable. Il veut proposer 100% de produits durables d'ici 2025 et assurer "un revenu vital" aux cacaotiers en 2030. "Le chocolat belge est reconnu comme l'un des meilleurs au monde, on a un rôle de leader à endosser", a souligné mercredi Philippe de Selliers, président de la fédération sectorielle Choprabisco.

Le secteur belge du chocolat, de la praline, de la biscuiterie et de la confiserie a de l'appétit et connaît une croissance constante depuis plusieurs années. Selon les dernières statistiques, il englobait un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros en 2022, soit 10% de l'ensemble de l'industrie alimentaire. Ses 600 entreprises emploient plus de 14.200 personnes.

Le secteur belge est également un gros importateur avec 330.000 tonnes chaque année, dont 70% en provenance de Côte d'Ivoire et du Ghana. Dans ces pays, les petits producteurs de cacao vivent toutefois généralement dans un contexte de pauvreté, entraînant un risque de déforestation et de travail des enfants, alerte Choprabisco.

La fédération souhaite donc que la Belgique s'impose en moteur de l'amélioration des conditions de travail, avec des produits durables et de meilleurs revenus pour les producteurs. "On ne peut plus ignorer l'aspect durabilité, c'est extrêmement important", insiste Philippe de Selliers. "Des centaines de milliers de personnes travaillent dans des conditions difficiles dans les plantations. On doit accélérer le processus pour que chaque cacaoculteur perçoive des revenus suffisants."

Selon le rapport 2022 de Beyond Chocolate, le partenariat pour un secteur plus durable, 90% du chocolat vendu et 68% de celui produit en Belgique étaient certifiés ou couverts par un programme de durabilité.