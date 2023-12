Les concentrations de dioxyde d'azote et de particules fines au plus bas en 15 ans

Cette réduction de la pollution au dioxyde d'azote s'explique notamment par les normes d'émission plus strictes désormais en vigueur pour les voitures particulières ainsi que la diminution de moteurs diesel dans le parc automobile belge.

L'introduction de zones à faibles émissions dans certaines villes (comme à Bruxelles, notamment) a également eu pour effet de faire disparaître des rues les voitures les plus anciennes et plus polluantes. Enfin, le printemps et l'automne particulièrement pluvieux cette année ont également fourni des conditions météo favorables à la bonne qualité de l'air, selon ce rapport de CELINE.