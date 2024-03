Les convois de tracteurs quittent Bruxelles

Les 250 tracteurs présents à Bruxelles quittent la rue de la Loi et la place du Luxembourg en direction des axes sortants de la capitale, annoncent mardi après-midi la zone de police Bruxelles Capitale/Ixelles et l'administration régionale Bruxelles Mobilité. Des perturbations sont à prévoir sur les axes sortants de la ville en cette fin de journée.

Des centaines d'agriculteurs étaient présents mardi sur la rue de la Loi et dans le quartier européen dans le cadre d'une troisième manifestation en moins de deux mois. Ceux-ci dénonçaient des propositions européennes insuffisantes, notamment concernant les accords de libre-échange et les prix du marché.

Les convois de tracteurs quittent la capitale depuis 15h45, ont indiqué la police et Bruxelles Mobilité. Ils suivent notamment le boulevard de la Woluwe (R22) vers Zaventem, la petite ceinture de Bruxelles vers Midi et l'avenue de Tervueren (N3) vers les Quatre Bras. Des perturbations sont constatées sur ces axes et aux alentours, ainsi que sur le ring de Bruxelles et l'E40 vers Louvain.