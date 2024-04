Les curateurs de Van Hool pourraient prendre une décision mercredi soir

Le groupe néerlandais VDL a exigé mercredi des éclaircissements sur le dossier Van Hool. Après la faillite de l'entreprise, lundi, il semblait que seuls les concurrents VDL et Schmitz Cargobull étaient en lice pour reprendre Van Hool, mais d'autres candidats ont émergé.

Les curateurs doivent maintenant prendre une décision. Le syndicat ABVV leur a demandé de comparer sérieusement toutes les offres, en vue de conserver le plus d'emplois possible. L'homme d'affaires Guido Dumarey a promis de sauver plus d'emplois que ses concurrents.