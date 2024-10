Les dégâts causés par Hélène coûteront au moins 6,4 milliards d'euros aux assureurs

Hélène a causé une dévastation massive dans plusieurs États américains tels que la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie, détruisant maisons, entreprises et voitures et touchant également des infrastructures telles que des ponts et des routes. L'ouragan a également coûté la vie à plus de 180 personnes en raison, entre autres, de fortes inondations. En outre, des millions de foyers ont été privés d'électricité.

La somme assurée comprend des coûts tels que les dommages causés aux maisons et aux voitures des particuliers, aux bâtiments et aux biens des entreprises, ainsi que les coûts liés à la perte de revenus des travailleurs et des entreprises à la suite de l'ouragan. Deux grands assureurs du sud-est des États-Unis ont déjà reçu plus de 60.000 demandes d'indemnisation.