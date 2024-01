Les dégâts sur l'autoroute E42/A15 à Daussoulx seront constatés mardi après-midi

Les agriculteurs et leurs tracteurs qui s'étaient installés dimanche sur l'autoroute ont levé le camp dans la soirée de lundi. L'autoroute E42/A15 reste toutefois fermée dans les deux sens mardi car des opérations sont toujours en cours pour éteindre et nettoyer le brasier allumé par les agriculteurs, à hauteur de l'échangeur de Daussoulx.

Les services de la Sofico doivent ensuite inspecter l'état de la voirie et vérifier l'état technique du revêtement, avant d'effectuer d'éventuels travaux et de rouvrir l'autoroute. "Il est pour le moment impossible de poser un diagnostic et de déterminer un délai précis", explique Héloïse Winandy. "Nos équipes mettent tout en oeuvre pour rouvrir l'autoroute le plus rapidement possible, et en toute sécurité."