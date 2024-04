Les électrifiées dominent les immatriculations de voitures neuves au premier trimestre

Plus de 135.000 voitures neuves ont été immatriculées en Belgique au premier trimestre 2024, soit le nombre le plus important enregistré depuis la période pré-Covid. Ces chiffres sont rapportés vendredi par la Febiac, la fédération de l'automobile et du cycle. Les voitures à motorisation électrifiée deviennent par ailleurs majoritaires face aux véhicules thermiques.