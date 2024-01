Les Engagés appellent le Fédéral et les Régions à réunir les acteurs de la crise

Les Engagés appellent, mardi, les ministres de l'Agriculture et de l'Economie du Fédéral et des Régions "à convoquer en urgence les grandes surfaces, les géants de l'agroalimentaire et les syndicats agricoles afin de dégager ensemble des solutions qui permettent de retrouver les marges nécessaires pour assurer aux agriculteurs une juste rémunération tout en préservant les consommateurs de toute augmentation des prix".