Les entrepreneurs hainuyers jugent excessive la fiscalité communale, selon l'UCM

À l'échelle wallonne, quelque 21% des taxes locales incombent à l'activité entrepreneuriale. Dans le même temps, selon l'UCM, seuls 4% des investissements communaux sont en lien avec l'économie, a indiqué Joëlle Labilloy, directrice de l'UCM Hainaut.

Dans son baromètre fiscal, l'UCM a pointé des disparités parfois importantes entre communes. En Hainaut, Antoing et Seneffe sont ainsi les communes les plus taxatrices à l'égard des indépendants et des entreprises avec des montants dus en moyenne de respectivement 2.010 et 1.860 euros. Elles le sont aussi à un niveau wallon.