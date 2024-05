Les entreprises organisent leurs élections

Avant le grand scrutin du 9 juin, c'est d'abord au sein des entreprises belges que vont se tenir cette semaine et jusqu'au 26 mai les élections.

Environ 7.000 entreprises du secteur privé organisent des élections sociales, représentant 1,7 million de travailleurs, estime la CSC dans un communiqué. Ceux-ci doivent désigner les représentants du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) pour les entreprises occupant au moins 50 travailleurs et du conseil d'entreprise (CE) pour celles qui emploient plus de 100 travailleurs. Les élus disposent d'un mandat de quatre ans.

"La présence syndicale sur les lieux de travail renforce la sécurité d'emploi, offre davantage d'opportunités aux travailleurs d'exercer leurs droits en matière de sécurité sociale et de droit du travail, et donne plus de possibilités de bénéficier d'une formation proposée par leur employeur", commente Jean-Marc Urbain, secrétaire fédéral CSC Mons-La Louvière.