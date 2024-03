Les équipes de Bruxelles Propreté au travail jusque dans la nuit dans le quartier européen

Une trentaine de travailleurs de l'agence régionale Bruxelles Propreté ont travaillé jusqu'au milieu de la nuit pour nettoyer les voiries autour de la rue de la Loi et du quartier européen après le passage de près de 250 tracteurs dans la capitale. La Protection civile, l'administration régionale Bruxelles Mobilité et les zones de police de Bruxelles Capitale/Ixelles et Montgomery sont intervenus en appui.