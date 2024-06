Les exportations wallonnes ont ralenti de plus de 10% en 2023

Après deux années de forte croissance en 2021 (+11,2%) et 2022 (+14,1%), les exportations wallonnes ont ralenti à 11,7% en raison de la détérioration des perspectives économiques mondiales, indique lundi l'Agence wallonne à l'exportation (Awex). Toutefois, les derniers indicateurs conjoncturels wallons laissent entrevoir une reprise graduelle des exportations wallonnes au second semestre 2024.

Selon un article de L-Post, citant des chiffres d'AKT for Wallonia (ex-Union wallonne des entreprises), cette chute a ramené les exportations wallonnes à 55,6 milliards d'euros en 2023. Elles avaient pour la première fois atteint plus de 60 milliards d'euros l'année précédente.

"L'économie mondiale et le commerce international ont progressivement perdu de la vigueur en 2023 sous l'effet d'une inflation persistante et d'un resserrement plus strict de la politique monétaire aux États-Unis et dans l'Union européenne, tandis que les difficultés du marché immobilier en Chine ont empêché une reprise chinoise post-COVID plus forte que prévu", explique l'Awex.