Les gains l'ont finalement emporté de peu

Après avoir évolué une bonne partie de l'après-midi de vendredi dans le rouge, l'indice BEL 20 devait rejoindre ses voisins européens et confirmer une avance de 0,21% en terminant à 3.577,65 points avec 15 de ses éléments dans le vert, Ageas (40,43) et Melexis (86,85), toujours en tête avec des gains de 1,81 et 1,76%.

Elia (95,50) avait par contre plongé de 4,21%, arGEN-X (452,10) et Aedifica (57,80) reculant de 1,99 et 0,60%, Galapagos (34,06) de 0,12%.

Solvay (105,20) et UCB (69,62) étaient positives de 0,91 et 0,61%, Aperam (29,59) et Umicore (24,04) de 0,96 et 1,01%, Proximus (8,77) et Sofina (202,60) de 0,83 et 1,20%.