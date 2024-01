Les gros embarras de circulation sur le ring à Hal perdurent

Les embarras de circulation sur le ring intérieur et extérieur à hauteur de Hal perdurent lundi vers 09h00, alors que l'heure de pointe du matin touche en principe à sa fin. Les agriculteurs continuent leurs actions de blocage et les navetteurs perdent facilement une heure dans les bouchons ainsi formés. Le Centre flamand d'information routière (Verkeerscentrum) conseille d'éviter la zone si possible.