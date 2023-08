Les importations européennes de GNL russe ont augmenté de 40% depuis l'invasion en Ukraine

Les importations européennes de gaz naturel liquéfié (GNL) russe ont bondi de 40% depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, a indiqué l'ONG Global Witness dans un communiqué mercredi. "Les pays de l'Union européenne achètent aujourd'hui beaucoup plus de gaz naturel liquéfié russe qu'ils ne le faisaient avant l'invasion de l'Ukraine, l'Espagne et la Belgique étant à peine devancées par la Chine", a-t-elle souligné, selon son analyse des données fournies par Kpler, le fournisseur de données en temps réel sur les marchés des matières premières.

Au total, les pays de l'UE auraient acheté 22 millions de mètres cubes de GNL entre janvier et juillet 2023, soit 7 millions de plus qu'en 2021, à la même période. Cela représenterait 52% des exportations russes.

"En utilisant les prix du GNL russe estimés par le Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) sur la base des valeurs marchandes au comptant et mensuelles, Global Witness prévoit que les achats de l'UE en 2023 s'élèveront à 5,29 milliards d'euros", a déclaré l'ONG. Il s'agirait d'une augmentation plus importante que l'augmentation moyenne mondiale des importations de GNL russe qui, elle, s'élève à 6%.