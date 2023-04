Les jeunes Bruxellois encouragés à entreprendre lors du concours "Future is here"

L'évènement "Future is here", qui vise à valoriser l'entrepreneuriat bruxellois, revient pour une seconde édition, a annoncé la ministre de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles Valérie Glatigny lors d'une conférence de presse mercredi matin. Le concours, organisé par l'ASBL "100.000 entrepreneurs", se tiendra le week-end du 21 au 23 avril et sera ouvert aux jeunes de 18 à 35 ans.