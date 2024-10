Les jours de congés supplémentaires ont la cote dans les plans cafétéria, selon Acerta

Un travailleur sur cinq qui choisit des avantages extralégaux dans le cadre d'un plan de cafétéria en 2024 achète des jours de congé supplémentaires. C'est 80% de plus que l'année dernière, indique jeudi Acerta, sur la base d'une analyse des plans cafétéria de plus de 11.000 travailleurs.

L'avantage extralégal le plus populaire reste l'épargne-pension, représentant 29% des choix. Les jours de congé supplémentaires comme avantage extralégal représentent 19,4% de l'ensemble des choix effectués dans le cadre d'un plan cafétéria. C'est presque le double par rapport à 2023.

Un plan cafétéria est une solution flexible qui permet aux travailleurs de personnaliser leur rémunération et de convertir une partie de leur salaire brut en avantages extra-légaux. C'est l'employeur qui décide ou non de proposer un plan cafétéria et de quels avantages il sera composé (assurance hospitalisation, épargne-pension, congés supplémentaires, ...).