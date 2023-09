Les magasins belges de Big Bazar ne sont pas concernés par la faillite

Un tribunal d'Amsterdam a prononcé, mardi, la faillite de la société néerlandaise, mais le sort des magasins belges n'était pas clair dans un premier temps. Selon son site web, la chaîne compte 11 magasins en Belgique, tous situés en Flandre.

Les magasins (néerlandais) restants de Big Bazar resteront ouverts "autant que possible", selon les administrateurs Hanneke De Coninck et Wybe Mollema. Ceux-ci ne se prononcent en revanche pas sur la possibilité d'un redémarrage ni ce que cela implique pour les quelque 900 employés et pour les créanciers restants.