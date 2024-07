Les marchés légèrement rassurés par les élections françaises

Partager:

Légèrement rassuré à l'instar de ses voisins européens par les résultats du premier tour des élections françaises, l'indice BEL 20 devait regagner jusqu'à 1,14% à 3.931,64 points avant de ramener cette avance à 0,28% en terminant à 3.897,96 points avec 16 de ses éléments dans le vert.

L'indice bruxellois subissait toutefois la pression de Umicore (13,74) et de arGEN-X (403,50) qui abandonnaient 2,07 et 1,25% en compagnie de Azelis (16,63), négative de 0,78%. Solvay (33,49) et UCB (140,25) étaient par contre positives de 1,89 et 1,12%, Syensqo (83,99) et Galapagos (23,44) s'appréciant de 0,50 et 0,43%.

KBC (66,16) et Ageas (43,10) progressaient de 0,39 et 0,98%, AB InBev (54,44) regagnant 0,59% tandis que Cofinimmo (56,65) et WDP (25,36) remontaient de 0,53 et 0,24%. Melexis (80,75) et D'Ieteren (199,20) valaient 0,44 et 0,56% de plus que vendredi, Ackermans (163,30) regagnant 1,11%. Hors BEL 20, What's Cooking (69,20) reculait de 4,68% pour une hausse de 1,17% compte tenu de son détachement de coupon. GIMV (40,75) reculait de même de 7,49% en cédant 1,69% compte tenu de la soustraction du dividende.

Engie (13,73) se distinguait par un bond de 3%, Cenergy (9,65) gagnant 3,2% tandis que des gains de plus de 2% était relevés en ING (16,36), Bpost (3,11) et BNB (452,00). Recticel (12,10) et Deceuninck (2,36) étaient par contre négatives de 2,6 et 1,9%, Ekopak (17,70) et Iep Invest (5,55) abandonnant 3,3 et 2,6%. Nyxoah (6,76) était enfin en hausse de 4% alors que Celyad (0,27) et Fagron (17,84) perdaient 3,6 et 2,1%.